I fan di Rossella Brescia si sono preoccupati per un video social in cui si vede la showgirl piangere. Il motivo è stato presto svelato.

Rossella Brescia è stata immortalato dal suo compagno Luciano Cannito mentre piangeva copiose lacrime seduta sul pavimento di casa sua. Fortunatamente non sarebbe accaduto nulla di grave e, a quanto rivelato Cannito con le immagini, la ballerina si sarebbe soltanto commosso per la serie tv This is Us.

Rossella Brescia in lacrime: il video

A chi non è capitato di commuoversi difronte alla propria serie tv preferita? Certamente la snhowgirl Rossella Brescia ne sa qualcosa, e infatti è stata ripresa dal suo compagno mentre piangeva in preda alla commozione per una puntata di This is Us, sua serie preferita. In tanti tra i commenti hanno concordato con lei che si tratterebbe di una serie a dir poco tra i commenti, e a quanto pare anche Laura Pausini e Paola Perego sarebbero grandi fan della serie. “L’ho vista! Come ti capisco!”, ha scritto Paola Perego nei commenti al post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Brescia (@rossbrescia) in data: 17 Mag 2020 alle ore 1:45 PDT







Commozione a parte la showgirl ha trascorso la quarantena come il resto dei cittadini italiani, chiusa in casa col suo compagno. Tra un allenamento e l’altro Rossella Brescia ha intrattenuto i fan con le sue dirette social, spesso divertendoli grazie alla sua personalità spumeggiante. Stando a quanto rivelato dal video realizzato da Cannito tra la showgirl e il suo compagno ci sarebbe grossa affinità e i due non perderebbero occasione per punzecchiarsi bonariamente e confessare il profondo legame che li tiene assieme. Più volte la showgirl ha confessato che l’unica cosa che le mancherebbe davvero sarebbe un figlio.