Oggi avrebbe dovuto essere un giorno di festa per l’imprenditore della nota azienda Rovagnati. Il 42enne Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell’azienda di famiglia insieme al fratello Ferruccio, avrebbe accolto tra le braccia la sua terza figlia, Sofia.

Rovagnati, figlia Sofia nata a una settimana dalla tragica scomparsa del padre

La piccola Sofia è nata poche ore fa. In un momento che per la famiglia Rovagnati rappresenta un intreccio doloroso di gioia e lutto. Esattamente una settimana fa, Lorenzo ha perso la vita in un tragico incidente in elicottero nella tenuta di Castelguelfo, a Noceto (Parma), insieme ai due piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiano.

Per i suoi familiari, oggi è una giornata segnata da emozioni opposte: la felicità per la nascita della figlia Sofia si mescola al dolore per la scomparsa di Lorenzo. I funerali si terranno venerdì 14 febbraio, alle ore 14, nella chiesa parrocchiale di Biassono. Il paese che lo ha visto crescere e a cui era profondamente legato.

Rovagnati, figlia Sofia nata tra il dolore per la perdita del padre e l’affetto della comunità

Fin dal primo momento, la comunità si è stretta attorno alla famiglia Rovagnati, colpita da una perdita che va oltre il ruolo di imprenditore: Lorenzo era prima di tutto un marito, un padre, un figlio e un fratello. Il sindaco Luciano Casiraghi ha proclamato tre giorni di lutto cittadino.

E proprio a lui vanno ora i pensieri di chi lo ha conosciuto. Oggi sarebbe stato il giorno in cui avrebbe vissuto una delle gioie più grandi, accogliendo la sua bambina tanto attesa. Un nuovo capitolo di quella storia d’amore con Federica Sironi. Iniziata anni fa e coronata il 1° giugno 2019 con il matrimonio nella chiesa di Macherio. Un’unione che aveva fatto sognare, celebrata con affetto anche da chi, quel giorno, si era fermato fuori dalla chiesa per applaudirli. Un amore che una settimana fa si è spezzato all’improvviso, lasciando un vuoto impossibile da colmare.