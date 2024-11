Rudy Giuliani e la controversia del voto in Florida

Un voto controverso

Martedì pomeriggio, Rudy Giuliani ha fatto una scelta audace, presentandosi al seggio elettorale per le elezioni presidenziali in Florida a bordo di una Mercedes-Benz cabriolet del 1980. Questa decisione ha sollevato non poche polemiche, considerando che la scorsa settimana gli era stato ordinato di consegnare la maggior parte dei suoi beni a due ex lavoratori elettorali della Georgia, che hanno ottenuto un risarcimento di 148 milioni di dollari per diffamazione contro di lui.

Le accuse e le conseguenze legali

Giuliani, ex sindaco di New York, è stato avvistato mentre arrivava al seggio di Donald Trump in Florida, ignorando la scadenza per la consegna dei beni. I legali di Ruby Freeman e di sua figlia, Wandrea “Shaye” Moss, sostengono che oltre all’auto, Giuliani avrebbe svuotato il suo appartamento a Manhattan, rifiutandosi di rispondere riguardo alla posizione degli oggetti soggetti all’ordine del tribunale. Secondo Aaron Nathan, avvocato delle due donne, il silenzio di Giuliani è particolarmente scandaloso, dato che avrebbe preso misure attive per trasferire i suoi beni mentre era in vigore un avviso restrittivo.

Il contenuto dell’appartamento vuoto

La scorsa settimana, Freeman e Moss si sono recate nell’appartamento di Giuliani per valutare il contenuto e coordinare il trasferimento degli oggetti. Tuttavia, al loro arrivo, hanno trovato l’appartamento “sostanzialmente vuoto”, con solo alcuni tappeti, un tavolo da pranzo e pochi pezzi di arredamento di scarso valore. Nathan ha notato che opere d’arte costose, mobili e memorabilia sportive erano scomparsi. Il team di Giuliani ha affermato che la Mercedes e una collezione di orologi di lusso si trovavano in Florida.

Le dichiarazioni di Giuliani

Il giudice Lewis Liman ha ordinato a Giuliani di trasferire beni personali, tra cui conti in contante, gioielli e il suo appartamento da 5 milioni di dollari. Un portavoce di Giuliani ha dichiarato che i legali stanno cercando la documentazione necessaria per trasferire il titolo del veicolo e ha accusato i lavoratori elettorali di voler ridurre Giuliani in miseria. Michael Ragusa, capo della sicurezza di Giuliani, ha difeso il suo cliente, affermando che l’auto è necessaria per il suo trasporto, dato che Giuliani ha 80 anni e problemi di salute.

Le origini della controversia

Il risarcimento di 148 milioni di dollari deriva dalle false accuse di Giuliani nei confronti di Freeman e Moss, che lo hanno portato a essere disbarred sia a New York che a Washington. Le accuse di frode elettorale hanno portato le due donne a ricevere minacce di morte, costringendole a temere per la loro vita. La situazione di Giuliani, quindi, non è solo una questione legale, ma anche un riflesso delle tensioni politiche attuali e delle conseguenze delle sue azioni durante e dopo le elezioni del 2020.