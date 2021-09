Rugby: Innocenti, 'un incontro a settimana sulla Rai è passaggio epocale'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "L’accordo con la Rai per riportare in chiaro ed in diretta un incontro a settimana, dopo la splendida Finale 2021 di Padova, è un passaggio epocale ed è il termometro della qualità potenziale del prodotto Peroni Top10”. Lo ha detto il Presidente della Fir, Marzio Innocenti, durante il tradizionale lancio di inizio stagione del Top10.

Il calcio d’inizio è in programma alle 20.30 di venerdì 24 settembre con l’anticipo tra Calvisano e Fiamme Oro. “La Riunione di Verona del giugno scorso ha ridato al Peroni Top10 la dignità che compete al nostro massimo campionato, riportandolo al cuore della progettualità tecnica di Fir. Non pensavamo alla disponibilità della Rai, si è presentata questa occasione e l'abbiamo colta immediatamente", ha aggiunto Innocenti.

"Siamo molto contenti di accogliere il rugby.

La trattativa è stata veloce e siamo molto soddisfatti. Avevamo uno spazio in palinsesto prestigioso ed è un piacere destinarlo al rugby, uno sport nobile che ho sempre amato. Ci piacerebbe tanto ci fosse un investimento da parte delle società affinché l'illuminazione sia completa in tutti gli stadi. L'appuntamento serale anche su tutti i campi potrebbe essere un valore aggiunto", ha spiegato il direttore di Rai Sport, Auro Bulbarelli.