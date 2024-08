Russia, attacco combinato in Ucraina: colpita anche la capitale Kiev

La Russia sta colpendo diverse città dell'Ucraina in un attacco combinato

Nella notte la Russia ha iniziato un potente attacco combinato, con il lancio di droni, e ha colpito diverse città dell’Ucraina, tra cui la capitale Kiev: almeno tre persone sono state uccise.

Russia, attacco combinato in Ucraina: uccise almeno tre persone

Il bombardamento è iniziato intorno a mezzanotte, le forze russe hanno iniziato l’attacco con i lancio di droni Shahed. Sono almeno tre le persone che sono rimaste uccise: una delle vittime è stata uccisa durante un attacco nell’oblast di Volyn che ha anche danneggiato un condominio, lo riferisce il sindaco di Lutsk, Ihor Polishchuk; un’altra persona è morta nella regione di Dnipropetrovsk, dove l’attacco ha causato anche diversi incendi, ha dichiarato il capo della regione Serhiy Lysak. Secondo quanto riportato dai media locali, l’attacco avrebbe come obiettivo le infrastrutture energetiche ucraine. La Polonia, intanto, ha fatto decollare alcuni aerei per monitorare l’attacco e intervenire nel caso in cui i missili dovessero avvicinarsi al confine.

Attacco combinato in Ucraina: colpite diverse città tra cui Kiev

Le esplosioni sono state avvertite in diverse città dell’Ucraina, tra cui la capitale Kiev: qui, in alcuni quartieri, è stata registrata l’assenza di fornitura elettrica. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a restare nei rifugi sotterraneo. Le altre esplosioni sono state avvertite anche nelle regioni di Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi, Lutsk e Kryvyi Rih.

