Russia: Calenda, 'l'asse giallo-verde è vivo e lotta insieme a Putin e Trump'

Roma, 19 mar (Adnkronos) – "Salvini ha fatto una dichiarazione di elogio a Putin. Conte non ha ritenuto di dire una parola sulle elezioni russe. Salvini inneggia a Trump, Conte rimpiange i tempi degli endorsement per 'Giuseppi'. Salvini vota per le armi in Ucraina, ma prova a far passare ordini del giorno contro. Conte non vota l’invio di armi e vuole la resa dell’Ucraina. Salvini ha un accordo con Russia Unita. Conte ha fatto arrivare i militari russi sul suolo italiano". Lo scrive sui social Carlo Calenda.

"Se avessimo un minimo di perspicacia capiremmo che l’asse giallo-verde è vivo e lotta insieme a Putin. Questo problema non potrà essere ancora a lungo ignorato a destra e a sinistra -prosegue il leader di Azione-. Il confronto con la Russia sarà l’argomento fondamentale dei prossimi anni in Europa e in Italia. Conte e Salvini dovrebbero essere isolati e scaricati. E se non avessimo questo perverso bipolarismo lo sarebbero già stati".