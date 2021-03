Russia: commissione Diritti umani, no preoccupazioni per salute Navalny (2)

(Adnkronos/Dpa) – In diversi post sul suo profilo Instagram, Navalny, condannato ad oltre due anni di prigione, si era lamentato di un forte mal di schiena e di non poter muovere più la gamba destra, portando i suoi avvocati e l'Unione europea ad esprimere preoccupazione per le condizioni di salute ed il trattamento riservatogli in prigione.

La visita della commissione venerdì mattina è stata confermata sull'account Twitter di Navalny, esprimendo dubbi sul motivo per cui il rapporto è stato diffuso solo due giorni dopo. Forse, scrive il team di Navalny, “si sono rese necessarie consultazioni con la leadership per un annuncio da fare in seguito, qualcosa del tipo ‘è in grado di camminare da solo’”.