Russia, Putin vuole continuare a fornire gas all'Europa: presto incontro con Trump

Come si svilupperà la guerra in Ucraina nei prossimi mesi, e quali saranno le mosse di Vladimir Putin nell’immediato futuro? Roberto Fico, premier slovacco, ha provato a dare risposta a queste domande, riferendo quanto il numero uno del Cremlino gli ha confidato durante l’ultimo bilaterale.

Russia, le volontà di Putin: si prosegue con la fornitura di gas all’Europa

Secondo quanto raccontato da Roberto Fico, Vladimir Putin non ha alcuna intenzione di interrompere la fornitura di gas della Russia verso l’Europa. A dirlo sarebbe stato lo stesso leader di Mosca durante l’ultimo blaterale tenutosi ieri proprio con il presidente slovacco: “Putin ha confermato la disponibilità della Russia a continuare a fornire gas all’Occidente e alla Slovacchia” – ha spiegato Fico. La conversazione tra i due leader, in seguito, si è soffermata molto in maniera inevitabile sulla questione ucraina: “Esiste la possibilità di una fine pacifica“.

Russia-Usa: Trump vuole incontrare Putin

Anche dagli Stati Uniti d’America provengono aggiornamenti sulla questione ucraina. Il presidente eletto Donald Trump, infatti, non ha mai nascosto, anche in fase di campagna elettorale, di tenere molto all’argomento, spiegando che nel momento in cui si sarebbe insediato alla Casa Bianca avrebbe fatto di tutto per far terminare il conflitto in est Europa nel più breve tempo possibile. Il tycoon, in queste ore, avrebbe espresso il desiderio di incontrare al più presto Vladimir Putin, proprio per discutere della questione.