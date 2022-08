Russia, Shoigu: non useremo armi nucleari in Ucraina

Milano, 16 ago. (askanews) – Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, cerca di rassicurare tutti sulle intenzioni russe in campo nucleare. “Da un punto di vista militare, non è necessario utilizzare armi nucleari in Ucraina per raggiungere gli obiettivi fissati” da Mosca, ovvero la smilitarizzazione e la denazificazione di questo Paese, ha dichiarato Shoigu alla Conferenza internazionale sulla sicurezza a Mosca.