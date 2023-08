Salario minimo, Mondini (Conf. Liguria): "Serve legge rappresentanza, no a giungla contratti"

Genova, 21 ago. (Labitalia) - "Autunno caldo? Mi auguro proprio che non lo sia. Per quanto riguarda le nostre imprese il tema del salario minimo non ci tocca se non marginalmente perché i nostri contratti nazionali prevedono cifre maggiori rispetto a quanto si discute. Quello che chiedia...

Genova, 21 ago. (Labitalia) – "Autunno caldo? Mi auguro proprio che non lo sia. Per quanto riguarda le nostre imprese il tema del salario minimo non ci tocca se non marginalmente perché i nostri contratti nazionali prevedono cifre maggiori rispetto a quanto si discute. Quello che chiediamo è però una legge sulla rappresentanza in modo da 'disboscare' la giungla contrattuale che si è creata negli anni, sostenendo invece la contrattazione nazionale". Così, con Adnkronos/Labitalia, Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria, sul tema del salario minimo.

E sul recupero delle risorse dal contrasto all'evasione fiscale Mondini sottolinea che "ben vengano le misure per il recupero di risorse dall'evasione fiscale, qualsiasi sia lo strumento. Se si riuscissero a recuperare le risorse dell'evasione fiscale, insieme al recupero degli sprechi dal bilancio dello Stato, si potrebbero fare tante Finanziarie di sviluppo e taglio del debito per il Paese. E' lì che ci sono i soldi".