Per i consumatori inizia oggi uno dei periodi più attesi dell’anno, ovvero quello dei saldi invernali. Si parte con la Valle D’Aosta, a seguire le altre regioni. Ma ecco il calendario completo.

Saldi invernali 2025: le date regione per regione

Come da tradizione, l’anno nuovo si apre con i tanto attesi saldi invernali. Dopo il Black Friday dello scorso novembre, ecco che tornano gli sconti, per la gioia dei tanti consumatori che non vedono l’ora di poter fare acquisti senza spendere troppi soldi. Si parte oggi, 2 gennaio 2025, con la Valle d’Aosta, nelle altre regioni invece i saldi cominceranno a partire da sabato 4 gennaio. Unica eccezione la provincia di Bolzano, dove in alcuni distretti i saldi cominceranno l’8 gennaio, in altri l’8 marzo.

Quasi in tutta Italia i saldi termineranno tra fine febbraio e inizio marzo. Fanno eccezione Liguria e Sicilia, dove gli sconti termineranno già a metà febbraio, e Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, qui invece si andrà avanti fino a fine marzo.

Saldi invernali 2025: i prodotti più ricercati

E’ quindi tempo di saldi ma, quali sono i prodotti più ricercati? Scopriamolo insieme: