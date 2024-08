Una terribile tragedia si è consumata a Corleto Monforte, in provincia di Salerno. Un uomo di 75 anni è morto dopo che un ramo è caduto da un albero e lo ha colpito.

Salerno, uomo muore travolto da un ramo che si è staccato da un albero

Un terribile dramma si è consumato a Corleto Monforte, ai piedi dei Monti Alburni, in provincia di Salerno. Un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in montagna nella giornata di venerdì 2 agosto. L’uomo è stato travolto da un ramo di grosse dimensioni che si è spezzato ed è caduto dall’albero, a causa di forti raffiche di vento.

Salerno, uomo travolto da un ramo: i soccorsi

La vittima dell’incidente si trovava nel bosco proprio per tagliare gli alberi. L’allarme è stato lanciato dai suoi familiari, che si sono preoccupati perché non era rientrato a casa. I soccorsi sono intervenuti subito ma purtroppo l’uomo è stato rinvenuto in un terreno di sua proprietà in fin di vita. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile e pochi minuti dopo il suo ritrovamento è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.