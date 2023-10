Una nuova vittima della strada, stavolta lungo la A20 a Palermo, dove un uomo è stato travolto da un albero.

Vittima della strada a Palermo

Poco dopo le 6 di mattina del 9 ottobre, un uomo è morto lungo la A20 di Palermo, dove stava guidando nella zona di Campofelice di Roccella e dove è stato travolto da un albero ed è rimasto schiacciato all’interno dell’abitacolo.

L’impatto è stato di una tale violenza che è morto sul colpo e i soccorritori non hanno potuto fare nulla per lui.

Sono giunte infatti diverse ambulanze e sebbene non ci siano altre vittime e nessun’altra vettura sia rimasta coinvolta, rimane un incidente tragico che porta di nuovo l’attenzione sulla messa in sicurezza delle strade.

Non è chiaro come mai l’albero sia precipitato, probabilmente potrebbe essere stato danneggiato dalle condizioni meteo avverse dell’ultimo periodo a Palermo.

I dettagli dell’incidente a Palermo

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando alle prime informazioni, l’albero si trovava sul lato della carreggiata e improvvisamente è crollato colpendo l’auto che stava transitando.

Per l’automobilista, la cui identità non è ancora stata resa nota, non c’è stato nulla da fare: il colpo ha provocato delle lesioni gravissime.

Ora gli agenti lavorano insieme ai tecnici del consorzio autostradale e ai messi di soccorso per liberare il tratto stradale che costituisce un’arteria importante per chi si reca a Palermo.

Il traffico ha già subito delle ripercussioni importanti perché l’albero è di dimensioni notevoli e ha occupato l’intera carreggiata.