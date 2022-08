Salmon Rushdie “è vivo” dice la governatrice New York

Roma, 12 ago. (askanews) – Salman Rushdie è vivo, dice Kathy Houl, governatrice dello Stato di New York, nel corso di un evento intitolato “Proteggere i Newyorchesi”: “Spezza il cuore sapere che nell’ultima ora una persona celebre, Salman Rushdie, è stato attaccato sul palcoscenico nell’ovest

dello Stato mentre si apprestava a tenere un discorso. E’ vivo, è stato elitrasportato in sicurezza” ha detto Hochul.

“Ma si tratta di una persona che ha passato decenni a parlare ai potenti, una persona che si è impegnato non ha avuto paura nonostante le minacce che lo hanno perseguitato in tutta la vita

adulta.

Eppure è successo in un luogo che mi è familiare, una cittadina

tranquilla che si chiama Chautauque, alla Chautauqua Institution dove si riuniscono politici, intellettuali, esperti giuridici con piena libertà di parola. Un luogo ideale perché lui parlasse e voglio ringraziare la polizia, è stato un poliziotto dello Stato di New York che è saltato sul palco e gli ha salvato la vita proteggendolo, a lui e al moderatore che è rimasto ferito” ha detto Hochul.

“Stiamo monitorando la situazione ma Rushdie sta ricevendo le cure necessarie in un ospedale locale, daremo più in là altre informazioni sull’identità dell’aggressore. Volevo dirvelo per ci

colpisce tutti”.