Salute, Abodi: "Sport fondamentale per veicolare educazione alimentare tra giovani"

Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) – “Abbiamo condiviso pienamente lo spirito di questo importante progetto, in perfetta sintonia con le deleghe che mi sono state affidate dal Presidente Meloni. Attraverso lo sport è fondamentale veicolare i concetti e i principi di educazione alimentare, a partire dai più giovani, per far sì che non solo la nostra pratica sportiva sia migliore, ma che lo diventi anche la nostra qualità della vita. L’Italia, secondo la classifica Ocse, è il quarto Paese più sedentario tra gli adulti e il primo tra i bambini. La sedentarietà è un fattore di rischio per il nostro benessere e contrastarla anche grazie allo sport abbinato a una sana e corretta alimentazione vuol dire puntare a conquistare anni di vita in buona salute”.

Così Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, in un messaggio inviato agli organizzatori della conferenza stampa di presentazione di ‘Positive Food’, primo sistema di etichettatura alimentare al mondo per una nutrizione sana, consapevole e sostenibile, che si è tenuta oggi a Roma (sala conferenze complesso Piscine del Foro Italico) .