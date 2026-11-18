“Il valore di colesterolo Ldl desiderabile cambia a seconda del tipo di rischio del paziente. In una persona a basso rischio, il suo colesterolo Ldl dovrebbe essere inferiore a 116 mg/dl. In un paziente che ha già avuto un infarto il target da raggiungere è inferiore a 55 mg/dl”. Sono le parol...

“Il valore di colesterolo Ldl desiderabile cambia a seconda del tipo di rischio del paziente. In una persona a basso rischio, il suo colesterolo Ldl dovrebbe essere inferiore a 116 mg/dl. In un paziente che ha già avuto un infarto il target da raggiungere è inferiore a 55 mg/dl”. Sono le parole di Ciro Indolfi, presidente della Fondazione italiana cuore e circolazione Ets, parte della Sic – Società italiana di cardiologia, in occasione dell’incontro con la stampa, organizzato oggi a Milano da Amgen, dal titolo “Colesterolo LDL, placca e rischio cardiovascolare: quanto ne sanno gli italiani?”.

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