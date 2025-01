Salute, Khalil (Lilly Italia): "Da sempre impegnati nel contrastare obesità"

Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - "Lilly è storicamente impegnata nel contrasto delle principali patologie croniche, tra cui diabete e obesità, con la ricerca e lo sviluppo di farmaci in queste aree al fine di mettere a disposizione terapie sempre più innovative per una mi...

Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) – "Lilly è storicamente impegnata nel contrasto delle principali patologie croniche, tra cui diabete e obesità, con la ricerca e lo sviluppo di farmaci in queste aree al fine di mettere a disposizione terapie sempre più innovative per una migliore gestione della patologia". Lo ha detto Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Italy Hub di Lilly, intervendo alla conferenza stampa 'Perdere peso non dipende solo da te. Il tuo corpo può fare resistenza' (www.patologiaobesita.it), promossa oggi a Roma da Eli Lilly Italia con il patrocinio dell'associazione pazienti Amici obesi onlus.

"Con questa nuova campagna di sensibilizzazione sull'obesità – ha spiegato Khalil – vogliamo compiere un altro passo fondamentale per accrescere la consapevolezza su questa patologia cronica complessa spesso fraintesa e rompere gli stereotipi che affliggono i pazienti, dando loro voce. Non solo, obiettivo dell'iniziativa è arrivare al riconoscimento dell’obesità come vera e propria patologia multifattoriale, grazie alla corretta informazione, contrastando lo stigma che spesso accompagna questa condizione e promuovendo una narrazione più inclusiva e consapevole".

Ma spesso perdere chili non è una questione di forza di volontà, ma di come funziona il nostro corpo. Proprio per questo, nell'ambito della campagna oggi è stata inaugurata l'installazione 'The Impossible Gym' in piazza dei Cinquecento (Stazione Termini), "un luogo ad altissimo passaggio che simboleggia le sfide quotidiane delle persone con obesità, sensibilizzando il pubblico e promuovendo empatia". All'interno dell'installazione, fino al 4 febbraio, è in programma un fitto calendario di "incontri informativi con medici specialisti per approfondire le tematiche legate alla gestione della patologia", conclude.