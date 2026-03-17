Salute, Zappia (Sin): “Intervenire su fattori di rischio per contrastare patologie

“Nelle malattie neurodegenerative la prevenzione è un elemento nuovo che sta emergendo, ma che ha delle solide evidenze scientifiche. L’intesa con Croce rossa Italiana e Fondazione Aletheia s’inserisce nell'ambito della campagna One Health che noi abbiamo avviato già da qualche anno. Queste ...

“Nelle malattie neurodegenerative la prevenzione è un elemento nuovo che sta emergendo, ma che ha delle solide evidenze scientifiche. L’intesa con Croce rossa Italiana e Fondazione Aletheia s’inserisce nell’ambito della campagna One Health che noi abbiamo avviato già da qualche anno. Queste malattie sono tipiche dell’età adulta, avanzata e anziana, ecco perché oggi mettiamo in campo azioni che potrebbero mostrare i risultati fra qualche anno, ma sappiamo anche che modificare alcuni fattori di rischio potrebbe ridurre il rischio di queste malattie fino al 45%”. A parlare è Mario Zappia, presidente Sin – Società italiana neurologia, nel corso della Brain Awareness Week, appuntamento durante il quale Società Italiana di Neurologia, Croce Rossa Italiana e Fondazione Aletheia hanno promosso un accordo per favorire la prevenzione neurologica, attraverso stili di vita salutari e una corretta alimentazione.

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