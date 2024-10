Salvini: "Comparto marittimo in crescita del 4%"

Napoli, 30 ott. – (Adnkronos) – “Negli ultimi 4 anni, il comparto marittimo è in crescita: dal 2019 al 2023 del 4%, con grande successo delle imprese gestite dalle donne e nel turismo con un +9%, Oggi il settore marittimo vale il 9% del valore economico del nostro Paese, grazie alle scelte degli imprenditori e nonostante le scelte dei burocrati europei sulle norme green”. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in un videomessaggio che ha aperto l'assemblea di Confitarma in corso a Napoli. “Seguo lo sviluppo del comparto marittimo con attenzione e ringrazio Confitarma per quanto fa per lo sviluppo e i servizi per navigazione, in Italia e all'estero” ha detto Salvini.

“Il Piano d'azione a medio lungo termine, stilato grazie al viceministro Edoardo Rizzo, contiene alcuni capisaldi del progetto – ha aggiunto Salvini – e permetterà di sostenere di più il settore turistico, con pratiche più sostenibili. Il Piano d'azione del Governo prevede una riforma per la semplificazione, per tagliare costi e burocrazia. Nel Fondo 2023-2026 vogliamo semplificare anche la formazione dei marittimi. Il Piano nazionale dei trasporti – ha concluso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – prevede anche la digitalizzazione della catena logistica e il miglioramento della qualità infrastrutturale dei porti, con l'elettrificazione delle banchine”.