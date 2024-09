Sangiuliano sarebbe in una situazione di ricatto da parte dei responsabili dei settimanali: si dice che ci siano email e immagini come prova."

Maria Rosaria Boccia, appellandosi ai media, ha esprimesso ieri sera delle dichiarazioni riguardanti il ministro Gennaro Sangiuliano durante l’apparizione sul programma televisivo In Onda su La7, che ha condotto insieme a Luca Telese e Marianna Aprile. Durante l’intervista, ha rimarcato il suo pensiero secondo cui vari direttori di riviste settimanali eserciterebbero un’influenza manipolativa su Sangiuliano. Boccia riferisce di una email intercettata, indirizzata al ministro, promettendo di non divulgare foto compromettenti, interpretando tale atteggiamento come una sorta di ricatto camuffato. Tuttavia, non ha indicato chi sia stato emanare questa promessa. Un aspetto peculiare dell’intervista è stata la sua interpretazione dei direttori di riviste come individui che potrebbero ottenere benefici a lungo termine tenendo le foto nascoste, anziché renderle pubbliche. Boccia, pur accreditando la buona opera di Sangiuliano, mostra la sua incertezza su perchè egli non abbia mai rivelato la verità. Mentre esprime il desiderio delle sue scuse, minaccia di rivelare ulteriori fatti se la verità non verrà alla luce. Ha inoltre rivelato che c’erano altre donne presenti nella vita del ministro, oltre a menzionare il disfacimento del suo matrimonio, un argomento che egli avrebbe parlato frequentemente. Dichiarando di aver intrapreso molti viaggi con Sangiuliano, Boccia rivela di non aver mai incontrato la moglie di quest’ultimo. Infine, uno degli highlights del programma è stato uno sketch satirico della direttrice Venezi.

Boccia si esprime riguardo a Venezi, affermando che tutti i consulenti mostrano un conflitto di interessi. Lei, funge da consulente per la musica ricavando da 30 a 40mila euro, è alla guida di un teatro, organizza concerti per cui riceve un compenso e il 19 si presenterà al G7, ottenendo un compenso dal ministero.