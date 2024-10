Sanità: Cappellacci (Fi), 'solidarietà a Gemmato, sinistra abbandoni campagne diffamatorie'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Esprimo piena solidarietà al sottosegretario Gemmato, ennesima vittima di una campagna denigratoria orchestrata da una sinistra che tenta di distogliere l’attenzione dalle proprie responsabilità nella crisi attuale del Servizio Sanitario Nazionale, aggravata dai pesanti tagli di 37 miliardi di euro attuati negli anni passati. È inaccettabile che, invece di collaborare per il bene comune, la sinistra si dedichi a diffamare coloro che, con serietà e dedizione, stanno cercando di risanare un sistema che loro stessi hanno contribuito a indebolire. Come chiarito da Gemmato, che ha pubblicato la lettera del Garante della concorrenza per smentire ogni accusa, non esiste alcun conflitto di interessi. Il lavoro incessante del Sottosegretario, del Ministero della Salute e dell’intero governo è focalizzato sul restituire ai cittadini un Servizio Sanitario efficiente, che sia in grado di rispondere ai bisogni di tutti. Ne è testimonianza l’attuale, storico incremento del Fondo Sanitario Nazionale, il più alto mai stanziato. Il vero obiettivo deve essere il benessere dei cittadini, non una sterile polemica politica". Così in una nota il parlamentare azzurro, Ugo Cappellacci, presidente della commissione Sanità della Camera.