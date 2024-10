Sanità: Furfaro (Pd), 'vicenda Gemmato è schiaffo vergognoso ai cittadini'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato è socio di minoranza di Therapia srl, una società pugliese di servizi di sanità privata. Sul sito della società infatti si può leggere che affidandosi a loro non si devono attendere i lunghi tempi del Servizio Sanitario Pubblico". Lo afferma Marco Furfaro capogruppo Pd in commissione affari sociali e componente della segreteria nazionale del Partito democratico.

"Una cosa vergognosa, uno schiaffo in faccia alle persone che vedono sempre più come un miraggio l’accesso alle cure sanitarie. Sono 4,5 milioni le persone che ormai rinunciano a curarsi a causa delle liste d'attesa. E questo governo senza vergogna che fa? Non solo prova a distruggere il servizio sanitario nazionale ma lo fa anche deridendo i cittadini italiani. In politica esiste la decenza e siccome è evidente a tutti che il sottosegretario alla Salute abbia in questa vicenda un palese conflitto di interessi, tanto più in un ruolo così delicato per l’amministrazione della sanità pubblica, questo significa solo una cosa: il governo Meloni vuole distruggere la sanità pubblica per favorire quella privata. Ancora meglio se quella di proprietà degli amici".