Sanità: a Roma l’incontro ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile’

Garantire un accesso all’innovazione che sia equo e omogeneo su tutto il territorio: è questo uno dei temi centrali di ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction’, l'incontro promosso da Gsk e Adnkronos con il patrocinio di Farmindustria. L’evento, che ha riunito esponenti del...

Garantire un accesso all’innovazione che sia equo e omogeneo su tutto il territorio: è questo uno dei temi centrali di ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction’, l’incontro promosso da Gsk e Adnkronos con il patrocinio di Farmindustria. L’evento, che ha riunito esponenti del Governo, rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore, ha acceso i riflettori sull’economia della salute intesa come leva strategica per la crescita dell’Italia, la competitività della sua industria e il benessere dei cittadini.

https://www.youtube.com/watch?v=p1HqGuMnkkQ