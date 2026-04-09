Sanità: Valentini (Mimit), ‘settore sia priorità strategica nazionale’

“C'è molto ancora da fare ed è giusto dirlo con onestà: i tempi di accesso alle terapie innovative, ad esempio, che sono un punto cruciale per pazienti, famiglie e clinici, restano superiori alla media europea; le diseguaglianze territoriali” sempre per quanto concerne l’accesso “non sono...

“C’è molto ancora da fare ed è giusto dirlo con onestà: i tempi di accesso alle terapie innovative, ad esempio, che sono un punto cruciale per pazienti, famiglie e clinici, restano superiori alla media europea; le diseguaglianze territoriali” sempre per quanto concerne l’accesso “non sono scomparse; la sfida demografica, l’invecchiamento della popolazione e la fragilità, che colpisce anche i giovani, sono tutti aspetti in aumento a causa della cronicità.

Tutto ciò richiederà investimenti sostenuti e politiche integrate nei prossimi anni, ma queste sono le ragioni per cui questo settore deve essere trattato come priorità strategica nazionale, con la stessa attenzione che dedichiamo all’energia, alle infrastrutture e alla difesa”. Sono le parole di Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, attraverso un videomessaggio trasmesso nel corso dell’incontro ‘Innovaction – Dialoghi sull’innovazione accessibile’, promosso da Gsk e Adnkronos a Roma, realizzato con il patrocinio di Farmindustria e dedicato all’innovazione in ambito sanitario.

https://www.youtube.com/watch?v=JfUDqMkQLAY