Tra poche settimane, Carlo Conti svelerà al pubblico, durante il Tg1, l’elenco definitivo dei partecipanti al Festival di Sanremo 2025.

L’annuncio ufficiale è atteso per il 2 dicembre, ma già si rincorrono indiscrezioni sul numero e sui nomi degli artisti in gara. Secondo le anticipazioni rilasciate dallo stesso direttore artistico al settimanale Chi, quest’anno il cast potrebbe includere fino a 26 partecipanti, superando il limite tradizionale di 24 previsto dal regolamento. Conti ha spiegato di aver ricevuto oltre 200 proposte musicali, tanto da ipotizzare un ampliamento del numero di concorrenti. C’è tempo fino al 26 novembre per presentare nuove candidature.

Sanremo 2025, il cast dei big si allarga: svelati i primi sette artisti

Intanto, il toto-nomi continua ad animare gli appassionati. Secondo Dagospia, tra gli artisti più quotati ci sarebbero Gaia, reduce dal successo estivo di Sess0 e Samba, ed Elodie, in cerca di un nuovo slancio artistico. Potrebbero salire sul palco anche Sarah Toscano, vincitrice di Amici, Kekko dei Modà e Arisa, quest’ultima pronta a tornare in gara dopo una lunga assenza. Attesissimo anche il debutto di Gabry Ponte e del rapper napoletano Luchè, il quale potrebbe coinvolgere Geolier nella serata dedicata ai duetti.

Carlo Conti sembra voler mantenere la tradizione di portare sul palco giovani talenti: tra i protagonisti della prima serata ci sarà Angelina Mango, vincitrice di Sanremo Giovani. Cresce dunque l’attesa per un’edizione che promette di coniugare innovazione e continuità, nel segno della musica italiana.