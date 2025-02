Sanremo 2025, Cial e Coca-Cola per la raccolta delle lattine consumate 'on the go'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – Per il secondo anno consecutivo Coca-Cola è Partner del Festival di Sanremo, giunto alla sua 75esima edizione. Un momento che vede nella città dei fiori anche la riattivazione di 'Ogni Lattina Vale', progetto internazionale che promuove la raccolta e il riciclo delle lattine per bevande in alluminio consumate fuori casa, all’aperto, durante grandi eventi sportivi e culturali. Il progetto, in Italia, è promosso da Cial. L'iniziativa viene annunciata in una news sul sito del Consorzio nazionale imballaggi alluminio.

Fra i tantissimi eventi che la Company organizzerà al Festival, compresi talk, incontri e momenti di gioco, verranno distribuite migliaia di lattine mini-can. Prevista una organizzazione curata anche per la raccolta e il riciclo delle tante lattine consumate. Da quattro anni, infatti, Coca-Cola ha aderito al progetto internazionale Every Can Counts, in Italia gestito dal Consorzio Cial e denominato Ogni Lattina Vale, che coinvolge 21 Paesi nel mondo e promuove il riciclo della lattine per bevande consumate fuori casa, al di là della tradizionale raccolta differenziata che in Italia ha toccato il livello record del 93%. Così, nella strade di Sanremo, numerosi animatori con zaini e sacchi garantiranno la raccolta delle lattine consumate.

Grazie a questa attività, l’alluminio recuperato verrà avviato a riciclo consentendo risparmi di energia e materia. La lattina è il contenitore per bevande più riciclato al mondo proprio perché l’alluminio si ricicla all’infinito e al 100%, senza perdere nessuna delle sue caratteristiche principali.