Il debutto della 75ª edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte, accompagnato dai primi pronostici sulle quote per il vincitore.

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si terrà al Teatro Ariston di Sanremo dall’11 al 15 febbraio 2025, con Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica. I telespettatori sono in trepidante attesa, e nel frattempo diversi sondaggi sembrano aver già individuato il possibile vincitore. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2025, ecco chi sarà il vincitore del Festival

In questi giorni, i principali siti di scommesse hanno già pubblicato le quote per le puntate. Sebbene al momento non ci sia un chiaro favorito rispetto agli altri, come di consueto, ci sono concorrenti più apprezzati e altri meno.

Come riportato da Leggo, le quote GoldBet sono le seguenti:

Achille Lauro: 11.00

Gaia: 26.00

Coma_Cose: 36.00

Francesco Gabbani: 26.00

Willie Peyote: 101.00

Noemi: 16.00

Rkomi: 71.00

Modà: 51.00

Rose Villain: 26.00

Brunori Sas: 31.00

Irama: 8.00

Clara: 26.00

Massimo Ranieri: 71.00

Emis Killa: 51.00

Sarah Toscano: 51.00

Fedez: 31.00

Simone Cristicchi: 26.00

Joan Thiele: 51.00

The Kolors: 31.00

Bresh: 71.00

Marcella Bella: 101.00

Tony Effe: 26.00

Elodie: 8.00

Olly: 6.00

Francesca Michielin: 16.00

Lucio Corsi: 36.00

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento: 51.00

Serena Brancale: 71.00

Rocco Hunt: 11.00

Giorgia: 6.00 I favoriti per la vittoria sembrano essere Olly e Giorgia, seguiti da Elodie e Irama.

Anche per le quote Better i primi quattro posti rimangono invariati:

Olly 6.00

Giorgia 6.00

Elodie 8.00

Irama 8.00

Achille Lauro 11.00

Rocco Hunt 11.00

Noemi 16.00

Francesca Michielin 16.00

Francesco Gabbani 26.00

Simone Cristicchi 26.00

Gaia 26.00

Rose Villain 26.00

Clara 26.00

Tony Effe 26.00

Brunori Sas 31.00

Fedez 31.00

The Kolors 31.00

Coma Cose 36.00

Lucio Corsi 36.00

Joan Thiele 51.00

Modà 51.00

Sarah Toscano 51.00

Emis Killa 51.00

Shablo ft. Gue, Joshua e Tormento 51.00

Massimo Ranieri 71.00

Rkomi 71.00

Bresh 71.00

Serena Brancale 71.00

Willie Peyote 101.00

Marcella Bella 101.00

Infine, le quote Eurobet sono:

Giorgia 7.00

Elodie 5.50

Achille Lauro 7.00

Olly 9.00

Noemi 11.00

F. Gabbani 11.00

R. Hunt 9.00

Irama 9.00

Fedez 26.00

Tony Effe 21.00

Rose Villain26.00

F. Michielin 26.00

S. Cristicchi 23.00

Clara 21.00

Coma Cose 21.00

Gaia 23.00

Il Festival di Sanremo 2025 e i cantanti in gara

Lo scorso 1 dicembre, Carlo Conti ha annunciato i 30 Big in gara. Questa la lista completa:

Achille Lauro