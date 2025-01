Manca poco più di un mese all’inizio del settantacinquesimo Festival di Sanremo e, dopo l’annuncio dei Big in gara, ecco che arriva il primo nome della co-conduttrice che affiancherà Carlo Conti durante una delle cinque serate. Di chi si tratta?

Sanremo 2025: svelata la prima co-conduttrice del Festival

Anche se ancora manca l’ufficialità, sembra ormai certa la presenza della comica e conduttrice televisiva Katia Follesa come prima co-conduttrice a fianco di Carlo Conti per quella che sarà la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. La Follesa, tra l’altro, ha già lavorato in passato con Conti, in quanto è stata giudice del programma televisivo “Tale e Quale Show”. Katia Follesa, classe 1976, è molto amata dal pubblico e si prepara quindi a portare un pò di divertimento sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2025: gli altri nomi in lizza per affiancare Carlo Conti

Katia Follesa dovrebbe quindi essere la prima co-conduttrice della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio 2025. Come nelle altre edizioni, ogni sera Carlo Conti sarà affiancato da un co-conduttore diverso, tra i nomi in lizza per quest’anno abbiamo un’altra attrice comica, ovvero Geppi Cucciari, ma anche nomi illustri del panorama musicale, quali Annalisa e Mahmood.