Manca pochissimo alla finale del Festival di Sanremo, al termine della quale verrà decretato il cantante vincitore di questa edizione. L’orario di inizio della kermesse, in onda su Rai Uno, è fissato per le 20:40 ed è prevista l’esibizione di tutti e trenta i Big in gara, alternati ad ospiti e co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti nel corso della serata. Nel pomeriggio è stata diffusa la scaletta completa della finale, contenente l’ordine di uscita ufficiale degli artisti in gara. Scopriamola insieme.

Festival di Sanremo 2026, la scaletta ufficiale della finale: ecco l’ordine di uscita

Ci si prepara ad una serata ricca di colpi di scena e da vivere intensamente. Siamo infatti agli sgoccioli, a breve avrà inizio la finale del Festival di Sanremo con il pubblico che sarà parte attiva di essa esprimendo il proprio giudizio sui Big mediante il televoto. Le votazioni da casa andranno a comporre la classifica unitamente alle valutazioni della Giuria di Sala Stampa Tv e Web e della Giuria delle Radio, una combinazione tra giudizio professionale e preferenze ‘popolari’ che decreterà il vincitore di questa edizione.

Ad esibizioni concluse Conti annuncerà l’elenco dei cinque artisti più votati senza seguire un ordine specifico. La classifica complessiva terrà conto dei risultati ottenuti nel corso delle quattro precedenti serate. Ai cinque Big sarà data la possibilità di esibirsi di nuovo e potranno a quel punto essere nuovamente votati da parte delle tre giurie al fine di arrivare a decretare il vincitore. Con un accorgimento: il pubblico potrà votare con un massimo di tre preferenze per utenza nella prima parte della serata mentre nella seconda fase voterà con un solo voto per utenza.

Finale di Sanremo, l’elenco dei Big e l’orario di uscita

Ecco dunque l’ordine ufficiale delle esibizioni dei Big con la prima prevista alle 20:45 e l’ultima all’1:16. All’1:35 seguirà l’annuncio dei cinque finalisti per arrivare intorno alle 2 con la proclamazione del cantante o della cantante vincitore/vincitrice.

01 – FRANCESCO RENGA “Il meglio di me”, sul palco alle 20:45

02 – CHIELLO “Ti penso sempre”, sul palco alle 20:50

03 – RAF “Ora e per sempre”, sul palco alle 20:58

04 – BAMBOLE DI PEZZA “Resta con me”, sul palco alle 21:09

05 – LEO GASSMANN “Naturale”, sul palco alle 21:16

06 – MALIKA AYANE “Animali notturni”, sul palco alle 21:22

07 – TOMMASO PARADISO “I romantici”, sul palco alle 21:28

08 – J-AX “Italia starter pack”, sul palco alle 21:34

09 – LDA & AKA 7EVEN “Poesie clandestine”, sul palco alle 21:44

10 – SERENA BRANCALE “Qui con me”, sul palco alle 21:53

11 – PATTY PRAVO “Opera”, sul palco alle 22:03

12 – SAL DA VINCI “Per sempre sì”, sul palco alle 22:09

13 – ELETTRA LAMBORGHINI “Voilà”, sul palco alle 22:39

14 – ERMAL META “Stella stellina”, sul palco alle 22:59

15 – DITONELLAPIAGA “Che fastidio!”, sul palco alle 23:05

16 – NAYT “Prima che”, sul palco alle 23:13

17 – ARISA “Magica favola”, sul palco alle 23:22

18 – SAYF “Tu mi piaci tanto”, sul palco alle 23:28

19 – LEVANTE “Sei tu”, sul palco alle 23:47

20 – FEDEZ & MASINI “Male necessario”, sul palco alle 23:53

21 – SAMURAI JAY “Ossessione”, sul palco alle 00:01

22 – MICHELE BRAVI “Prima o poi”, sul palco alle 00:07

23 – FULMINACCI “Stupida fortuna”, sul palco alle 00:19

24 – LUCHÈ “Labirinto”, sul palco alle 00:26

25 – TREDICI PIETRO “Uomo che cade”, sul palco alle 00:42

26 – MARA SATTEI “Le cose che non sai di me”, sul palco alle 00:48

27 – DARGEN D’AMICO “AI AI”, sul palco alle 00:59

28 – ENRICO NIGIOTTI “Ogni volta che non so volare”, sul palco alle 01:05

29 – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE “La felicità e basta”, sul palco alle 01:10

30 – EDDIE BROCK “Avvoltoi”, sul palco alle 01:16