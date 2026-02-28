La trionfatrice della quarta serata del Festival di Sanremo, quella notoriamente dedicata alle cover, è stata Ditonellapiaga che si è esibita insieme a Tony Pitony in una coinvolgente versione dell’iconico brano di Frank Sinatra “The Lady is a Tramp”. Il duo ha reinterpretato con grande energia il noto classico americano ed il pubblico ha deciso di premiarli portandoli a raggiungere il gradino più alto del podio di questa serata. Ma come è andato il venerdì sera di Rai Uno in termini di ascolti? Sono stati diffusi, nella mattinata del 28 febbraio, i dati dello share di Sanremo e si tratta di numeri sorprendenti.

Sanremo, lo share della quarta serata: i numeri sorprendenti

Se le prime serate del Festival erano, nel confronto che l’anno scorso, partite un po’ in sordina in termini di share, le cose sono decisamente cambiate nel corso della quarta serata dedicata alle cover. L’affluenza del pubblico di Rai Uno ha premiato Carlo Conti, solida e costante nel corso dell’intera serata terminata prima delle 2 della notte. Seppur inferiori nel confronto con quelli registrati durante la serata delle cover del 2025, quando vennero raggiunti i 13 milioni e 575mila spettatori (70,8% di share9 si è comunque trattato di un risultato molto buono.

La kermesse condotta da Conti ha catturato l’attenzione del pubblico sin dall’esordio della quarta serata, con una costanza numerica durante il suo intero evolversi, tra duetti, intermezzi dei conduttori ed ospiti. Ebbene, l’affluenza è stata pari al 65,6% con una media di 10 milioni 789mila telespettatori. Per quanto riguarda la prima parte, dalle 21.43 alle 23.37, lo share è stato del 64,4% con 14 milioni 39mila spettatori; la seconda, dalle 23.42 all’1.41, ha ottenuto 7 milioni 519mila con il 67.9%. Nel confronto con il 2025 furono 16 milioni 700mila i telespettatori della prima parte, pari al 69.2% di share e 9 milioni 900mila con il 74.1% quelli della seconda parte.