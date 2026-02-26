Sanremo 2026, ascolti della seconda serata: confronto con il 2026 e dati dettagliati

Festival di Sanremo 2026: la seconda serata, trasmessa mercoledì 25 febbraio, ha registrato un calo di ascolti rispetto all’edizione precedente. I dati ufficiali indicano letture diverse a seconda delle metriche considerate, con una distinzione netta tra total audience e risultato per fascia oraria. In questo quadro resta centrale il contributo dell’anteprima Sanremo Start, che continua a esercitare un ruolo significativo nella fidelizzazione del pubblico.

Primo quadro dei dati

I numeri disponibili mostrano una dinamica composita. La total audience fornisce una fotografia dell’evento nel suo complesso. I risultati per singola fascia oraria evidenziano variazioni rilevanti di pubblico durante la serata.

Numeri principali e primi confronti

I dati Auditel indicano che la seconda serata di Sanremo 2026 ha registrato una media di 8.814.000 telespettatori e il 59% di share nel risultato standard. La total audience segna una media di 9.053.000 spettatori con il 59,5% di share.

L’appuntamento è stato preceduto dall’anteprima Sanremo Start, trasmessa dalle 20:39 alle 21:40, che ha raccolto 11.012.000 spettatori e il 47,3% di share. Questi numeri rappresentano una flessione rispetto alla seconda serata del 2026, quando si erano registrati in media 11.410.000 spettatori con il 64,1% di share nel dato standard, o, secondo altre rilevazioni, 11.700.000 spettatori con il 64,5%.

I risultati per singola fascia oraria evidenziano variazioni rilevanti di pubblico durante la serata. Le oscillazioni confermano un calo complessivo degli ascolti rispetto alla serata di riferimento, con impatti su share e total audience nelle fasce successive all’anteprima.

Picchi e ripartizione della serata

La lettura oraria conferma oscillazioni significative tra la prima e la seconda parte della serata. Nella fascia 21:46-23:34 la prima parte ha registrato in media 11.224.000 spettatori con il 57,8%, mentre la seconda parte, dalle 23:39 all’1:10, ha fatto registrare 5.769.000 spettatori con il 62,3% di share.

Il picco di platea assoluta è stato raggiunto alle 21:57 durante l’intervento di Pilar Fogliati e Laura Pausini con 13.389.000 spettatori. Il picco di share è invece risultato alle 00:49, con la performance bis di Lillo al 65,73%. Queste variazioni indicano una dinamica della serata fortemente condizionata dagli ospiti e dai momenti clou.

Il confronto con le edizioni recenti

Queste variazioni confermano che la dinamica della serata è fortemente condizionata dagli ospiti e dai momenti clou. Guardando alle rilevazioni più recenti, la seconda serata del 2026 resta il riferimento più vicino, con oltre undici milioni di spettatori e uno share superiore al 64%. In confronto, un’altra edizione riportata nel periodo ha registrato circa 10.361.000 spettatori e uno share del 60,1%.

Nel complesso, le oscillazioni d’audience mostrano un andamento non lineare nel tempo. Alcune annate segnate dal contesto pandemico hanno evidenziato numeri sensibilmente più bassi, riducendo il confronto anno su anno. Dal punto di vista strategico, tali fluttuazioni indicano la necessità di valutare separatamente l’effetto degli ospiti, della scaletta e del contesto esterno nelle analisi di performance.

Fattori esterni che hanno influenzato l’audience

In questo contesto, le osservazioni indicano che la diminuzione degli ascolti rispetto al 2026 è riconducibile anche a variabili esterne. Eventi sportivi concomitanti e il calendario post-olimpico hanno ridotto l’attenzione disponibile. La sovrapposizione di grandi manifestazioni mediali erode la platea televisiva e complica il confronto tra serate.

Le scelte di programmazione delle emittenti concorrenti hanno ulteriormente inciso sui risultati. Il cast e la strategia promozionale del Festival determinano il grado di attrattività del pubblico. Queste variabili producono picchi e cali misurabili nelle singole serate.

Risultati delle altre reti nella stessa serata

Dopo i picchi e i cali misurabili citati in precedenza, le altre reti hanno registrato performance variabili nella stessa serata.

In seconda serata Canale 5 ha proposto la versione serale di programmi e film. La trasmissione Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, ha ottenuto circa 3.650.000 spettatori e il 15,6% di share. Il film Tre di Troppo (2026) ha raccolto 972.000 spettatori e il 5,5% di share.

I dati mostrano una differenza significativa tra il leader di serata e le proposte della rete concorrente. Tuttavia, la forbice degli ascolti risulta ridotta rispetto all’anno precedente, indice di una dinamica competitiva in evoluzione.

Tuttavia, la forbice degli ascolti risulta ridotta rispetto all’anno precedente, indice di una dinamica competitiva in evoluzione. I dati Auditel segnalano una contrazione lieve ma significativa dell’audience rispetto ai record registrati in apertura, pur con punte di ascolto ancora elevate.

La componente di access prime time, alimentata dall’anteprima Sanremo Start, conferma la capacità del festival di concentrare spettatori nelle fasce iniziali della serata. Dal punto di vista strategico, emittenti e produttori procederanno a un monitoraggio delle prossime serate per verificare la persistenza del trend e calibrare palinsesti e ospitate in funzione della risposta del pubblico.