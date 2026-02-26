Sanremo 2026, la supermodella russa Irina Shayk è la co-conduttrice della terza serata, insieme a Carlo Conti e a Laura Pausini. E’ andato in scena un simpatico “dibattito” tra la Pausini e la modella. Su cosa? I tacchi.

Sanremo 2026, Laura Pausini e Irina Shayk protagoniste della terza serata: questione di tacchi

La terza serata di Sanremo 2026 vede protagoniste sul palco con Carlo Conti, Laura Pausini e la super modella russa Irina Shayk su cui non sono mancate le critiche. Come fossimo alla Fashion Week di Milano le due protagoniste femminili di questa sera hanno sfoggiato look impeccabili, eleganti ma mai banali. E proprio sulla questione “tacchi” la Pausini ironizza con la top model.

Problemi di tacchi

Dopo l’ennesimo cambio abito della super modella Irina Shayk, un long dress in nero super scollato dietro la schiena, e dopo gli applausi del pubblico e gli stessi apprezzamenti della Pausini, la cantante non resiste e fa una domanda alla top model: “Ma non ti fanno male i piedi con i tacchi?”, la Shayk non può che ammettere anche lei la stanchezza. Un simpatico siparietto tra la cantante e la top model che si lamentano del mal di piedi!