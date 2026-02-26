Irina Shayk debutta a Sanremo 2026: la top model cattura tutti con un look elegante e sofisticato, tra dettagli raffinati e un glamour contemporaneo.

Il Festival di Sanremo 2026 ha accolto uno dei debutti più attesi degli ultimi anni: quello di Irina Shayk. La top model russa ha fatto il suo ingresso tra i flash dei fotografi e l’attenzione dei media con un look che ha subito catturato l’immaginario collettivo, combinando sensualità e raffinatezza.

Irina Shayk a Sanremo 2026: il look glamour prima della conferenza stampa

Irina Shayk ha fatto il suo attesissimo esordio al Festival di Sanremo 2026, conquistando subito gli sguardi durante il photocall che ha preceduto la conferenza stampa. Nonostante fosse ancora mattina, la top model ha sfoggiato un look che ha unito eleganza e sensualità: un minidress bianco ottico in stile lingerie, con ricami in pizzo, linea babydoll e maniche scivolate sulle braccia, completato da una stola di piume bianche. La scelta delle scarpe, un modello vintage Givenchy della collezione Primavera/Estate 2016, ha aggiunto un tocco di originalità con il loro design corsetto e il tallone aperto, creando un equilibrio perfetto tra raffinatezza e modernità. Le scarpe corsetto, già protagoniste delle passerelle del 2025 con firme come Chloé, Simone Rocha e Dries van Noten, confermano l’attenzione della modella alle linee sofisticate e innovative.

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata: il look sorprende tutti

Al suo debutto sul palco della terza serata, la top model Irina Shayk ha catturato l’attenzione con un abito nero in pizzo, coperto fino al collo, arricchito da maniche lunghe e trasparenze strategiche. Raffinata e sicura, Irina ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel trasformare ogni outfit in un’icona di stile.

Se da molti è stato apprezzato per eleganza e stile, tanti utenti sui social hanno espresso delusione, forse aspettandosi qualcosa di più audace.