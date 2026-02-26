E’ partita la terza serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. Si parte con la finale tra le Nuove Proposte, ovvero Angelica Bove con “Mattone” e Nicolò Filippucci con “Laguna”.

Sanremo 2026, Nuove Proposte: decretato il vincitore del premio della Critica Mia Martini

Nella terza serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo si è tenuta la finale della categoria Nuove Proposte. In gara Angelica Bove con “Mattone” e Nicolò Filippucci con “Laguna”. Prima di decretare il vincitore della gara, Gianluca Gazzoli e Laura Pausini hanno annunciato chi ha vinto il premio della Critica Mia Martini: si tratta di Angelica Bove!

Sanremo 2026, Nuove Proposte: decretato il vincitore del premio della Sala Stampa Lucio Dalla

Gianluca Gazzoli, prima di decretare il vincitore della categoria Nuove Proposte alla 76esima edizione del Festival di Sanremo ha annunciato insieme a Laura Pausini i vincitori dei premi della Critica Mia Martini e del premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Anche quest’ultimo premio è stato vinto da Angelica Bove! Ricordiamo che Angelica Bove e Nicolò Filippucci si contengono la vittoria finale della gara delle Nuove Proposte. Chi avrò vinto?