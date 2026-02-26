Sanremo 2026, le pagelle (pungenti) della seconda serata: chi si salva (e chi no)

Pagelle pungenti e ironiche della seconda serata di Sanremo tra look, canzoni, momenti memorabili e flop clamorosi.

Sanremo 2026, le pagelle senza filtri: look, canzoni, top e flop

Partiamo!

Momento Gazzoli e le nuove proposte (ma chi urla dalla platea? Boh)

Nuove proposte

Prima sfida

Filippucci – “Laguna”

Look: capezzolo a vista, Sando Gasmann anche lui – Voto 4

Song: sempre la stessa solfa parte piano e poi apre, ha un bel tono, la produzione non è malaccio, alla fine il brano ti prende, il testo mm mm – Voto 6

Blind-El Ma-Soniko – “Nei miei dm”

Look: giovani, freschi, nero e lustrini – Voto 6

Song: il dj non so cosa fa, la canzone non è né giovane, né fresca – Voto 4

E passa Filippucci

Seconda sfida

Mazzariello – “Manifestazione d’amore”

Sangirolami è il mio crush di quest’anno

Look: chitarra a cuore inguardabile, divisa da studente giapponese, avrebbe avuto la sufficienza ma la chitarra lo penalizza – Voto 4

Song: comincia con i flautini dei Beatles e poi parte un’allegra canzoncina che però, boh – Voto 5

Angelica Bove – “Mattone”

Look: in chiaro, elegante, un po’ da laurea – Voto 6

Song: timbro interessante, poggia sull’armonia, una piccola levante, un graffietto nella voce spunta ogni tanto come un piccolo gioiello, testo interessante, titolo di m – Voto 7

E passa Angelica

Pausini dice a Conti “Che cavolo stai dicendo Willis” citando una serie degli anni 80 “Il mio amico Arnold” che sicuramente le nuove generazioni non conosceranno

Patty Pravo – “Opera”

Look: Patty in rosso sembra uscita da un film di Bava degli anni 70, stupenda – Voto 8

Song: purtroppo credo che la stanchezza si sia fatta sentire e l’interpretazione di questa sera lascia dei vuoti che neanche il suo magnetismo riesce a riempire – Voto 5

Momento Lauro, look in bianco, sempre molto elegante.

Lda e Aka7even – “Poesie clandestine”

Look: Giovani ancora in super pelle – Voto 7

Song: non mi ero accorto che il direttore era un altro D’Alessio, comunque niente si aggiunge al secondo ascolto, c’è Napoli sotterranea, la tarantella etc, etc, sembra che almeno un brano così ci debba essere, neanche la bella voce di Aka7even mi fa cambiare idea – Voto 4

Ernico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

Look: vanno i pantaloni largotti oggi meno Sandonigiotti- Voto 6

Song: niente, il tentativo è apprezzabile, il testo è anche interessante ma è finita da mezzo secondo e io già non me la ricordo – Voto 5

Momento coro …

Momento Pilar ma … E’ comica? Sostituisce Pucci?

Tommaso Paradiso – “I romantici”

Look: oggi in nero o forse ha solo tolto la giacca – Voto 4

Song: Non so dove l’ho letto ma qualcuno diceva che Paradiso ha fatto una cover di Paradiso, in effetti sembra un collage delle precedenti, sarà che da secoli usa sempre lo stesso effetto sulla voce – Voto 4

Momento Lillo, mentre tutti pensano “So Lillo” io penso “E noi a Gino lo menamo”.

Elettra Lamborghini – “Voilà”

Look: il vestito è bello, forse troppo trasparente? Elettraaa – Voto 6

Song: oggi manca anche la voce – Voto n.c.

Momento Elettra versione Karen – Voto 9

Momento Olimpiadi e Para, complimenti ragazzi

Ermal Meta – “Stella stellina”

Look: un Ussaro sul tetto – Voto 4

Song: Stella, stellina, la notte si avvicina, anche al secondo ascolto non mi rapisce e ripeto, so che è necessario far vedere la realtà di ciò che succede anche attraverso le canzoni in una manifestazione nazionalpopolare ma in questo caso il messaggio non è stato così potente – Voto 5

Il premio Tim lo daranno a Andrea Settembre

Momento Lauro Pausini (eh eh?) sbaglio o c’era il marito della Pausini nella band e anche Boss Doms? – Voto 8

Levante – “Sei tu”

Look: wow – Voto 8

Song: anche al secondo ascolto, confermo, brano molto delicato, difficile soprattutto quel primo “se potessi”, se San Remo deve valutare brano e interprete qui siamo a un livello altissimo – Voto 9

Momento Bresh con la Tana del granchio, un altro di quei pezzi indimenticabili …. Ma nooo canta anche altre cose …

Bambole di Pezza – “Resta con me”

Ri-Grande Melotti

Look: Le bambole si confermano bellissime – Voto 9

Song: allora abbiamo tributato ai Maneskin la capacità di cambiare le regole, si sono spesi fiumi di inchiostro, trasgressivi, il rock italiano, e bla bla bla, qui abbiamo 5 ragazze che si sono mangiate il palco, il brano ti rimane in testa e ha una romantica violenza che ti conquista, concediamo quindi anche a loro la stessa attenzione, “resta con meeee” – Voto 10

Ma perché non gli ha dato i fiori??? Era in ritardo? Cos’è, la pubblicità non puo’ aspettare? Hanno perso il tempo in 300 minchiate prima.

Momento Lauro, il suo pregio non è l’intonazione ma la capacità che hanno i suoi testi di buttarti addosso la strada; in un attimo ti trovi a 17 anni su una panchina con il futuro davanti e tutti i pericoli della vita vicino.

Chiello – “Ti penso sempre”

Look: Chiello bellissimo – Voto 8

Song: la canzone è leggerina ma è piacevole sentire come lui la butta via, ma non lo so perché, mi trasporta sempre in zona Londra – Voto 6

J-AX – “Italia Starter Pack”

Look: Walker Texas Ranger 2 – Voto 4

Song: “oh oh cavallo, oh oh cavallo 2” – Voto 2

Nayt – “Prima che”

Look: bolero e largotti alla messicana – Voto 5

Song: confermo al secondo ascolto che il brano è ben costruito, ben interpretato e il testo e molto attuale – Voto 7

Momento Costa, con Pezzali Walker Texas Ranger 2 ma era arrivato prima J – Voto 0

Ma lo trovo solo io imbarazzante?

Fulminacci – “Stupida fortuna”

Grande Golden Years

Look: Fulminacci tenta di assomigliare a David Byrne ma non ci riesce – Voto 4

Song: al secondo ascolto, sai che c’è, mi è diventata noiosa – Voto 5

Fedez & Masini – “Male necessario”

Look: tutti in nero niente di che – Voto 6

Song: al secondo ascolto, personalmente, non mi piacciono gli urli di Masini, non credo sia necessario stirare la voce così, lato Fedez, e anche basta col protagonismo, sembra sempre che il mondo ce l’abbia con lui – Voto 5

Momento Leali, rispetto per carità, ma potevamo andà a letto prima.

Dargen D’Amico – “AI AI”

Look: con la coperta rischiava l’insufficienza ma le vibram ai piedi lo portano al 6 – Voto 6

Song: confermo la prima impressione, rimane troppo, troppo leggera – Voto 5

Dito nella piaga – “Che fastidio!”

Look: Miglioramento, sempre sbuffi, mi ricorda un po’ Charli XCX – Voto 6

Song: a questo giro dopo averla ascoltata bene sto cominciando a rivalutarla e poi alla fine a me i presets di Spire piacciono – Voto 6

Momento Vanoni, Camilla … molto interessante …

La classifica finale, ma daiii, mi dissocio come ieri, a domani.