Sanremo 2026, Malika Ayane al centro della polemica per il kit cosmetico “Animali notturni”: la Rai indaga

A Sanremo 2026 torna la polemica sulla pubblicità occulta. Al centro delle attenzioni della Rai c’è il kit cosmetico “Animali notturni” del brand Veralab, che porta lo stesso nome del brano in gara di Malika Ayane e che la cantante ha promosso su Instagram con l’hashtag #adv. L’episodio è già sotto verifica per accertare eventuali violazioni del regolamento del Festival, che vieta espressamente qualsiasi forma di promozione commerciale sul palco.

Sanremo 2026, Malika Ayane nel mirino per il kit cosmetico “Animali notturni”

Come anticipato nelle scorse ore da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, al centro della polemica c’è il kit cosmetico “Animali notturni” del brand Veralab, che porta lo stesso nome del brano in gara di Malika Ayane. La cantante, legata contrattualmente al marchio, aveva condiviso su Instagram un post con l’hashtag #adv, segnalando la natura promozionale della pubblicazione.

L’azienda Veralab, secondo quanto emerso dall’Ansa, non era a conoscenza dell’abbinamento tra il titolo del brano e il prodotto lanciato durante il Festival. Il regolamento e gli accordi quadro prevedono che le case discografiche garantiscano che gli artisti non compiano azioni di pubblicità occulta; eventuali violazioni involontarie ricadono direttamente sulla responsabilità dell’artista. Attualmente l’azienda sta raccogliendo tutti gli elementi per chiarire eventuali responsabilità e valutare azioni a tutela dei propri diritti, come già avvenuto nei casi precedenti.

Va inoltre precisato che la citazione di marchi nei testi musicali – come per esempio “Valentino” nella canzone di Maria Antonietta & Colombre – rientra nella libera espressione artistica e non costituisce pubblicità occulta.

La Rai, consapevole dei rischi dopo i casi di Chiara Ferragni e John Travolta – entrambi multati dall’Agcom per episodi di pubblicità occulta – ha avviato verifiche immediate, ribadendo che “non sono in alcun modo ammesse operazioni volte a sfruttare il palco per improprie operazioni promo-pubblicitarie”. Il regolamento del Festival e gli accordi con artisti e case discografiche vietano espressamente qualsiasi forma di promozione commerciale legata alla partecipazione al Festival, a tutela della correttezza dell’evento.

La vicenda conferma come, dopo le multe Agcom a Ferragni e Travolta, la Rai mantenga una vigilanza particolarmente stretta su qualsiasi possibile uso promozionale dei palchi e dei momenti mediatici del Festival.