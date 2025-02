Sanremo, Conti: "Balti un esempio, la sua presenza vale più di mille parole"

Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) – "Ieri sera la presenza di Bianca Balti valeva più di mille monologhi, di mille parole, è un esempio. Lei porta in scena il suo sorriso, la sua energia, ha dato forza a tanti. Le ho girato un messaggio che mi ha mandato la figlia di un mio cugino che a 33 anni sta facendo la chemioterapia. Bianca le ha dato la forza e il coraggio di andare in giro senza parrucca. Sono molto contento che anche soltanto la presenza di una figura come quella di Bianca abbia aiutato tante donne, tanti uomini che stanno lottando contro un tumore". Lo ha detto Carlo Conti al talk a Casa Sanremo per la campagna 'La prevenzione in dieci note'.

"Questa grinta, questa forza, questo coraggio e questa speranza non devono mai mancare – ha aggiunto il direttore artistico e conduttore del festival – e mi fa piacere che anche da Sanremo si parli dell'importanza della prevenzione. Da molti anni sono legato all'Airc, Associazione italiana ricerca contro il cancro. Fondamentale ascoltare il nostro corpo, sentire i primi campanelli d'allarme, fare dei controlli. Io – ha sottolineato – dopo il Festival mi sottoporrò a un bel controllo a Firenze".