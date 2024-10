Stefano De Martino potrebbe non partecipare al prossimo festival di Sanremo. Attualmente, il conduttore di Affari Tuoi non figura nell’elenco degli artisti per l’evento, che sarà guidato da Carlo Conti. Nonostante avesse manifestato la sua disponibilità, dicendo: «Come potrei dire di no? Io sono sempre pronto per Carlo» durante la presentazione dei programmi Rai a luglio, il direttore artistico ha optato per Alessandro Cattelan, incaricato di condurre Sanremo Giovani e il Dopofestival.

Tuttavia, non si esclude che De Martino possa co-condurre una serata. Secondo le informazioni ottenute da Leggo, sembrerebbe che ci sia una negoziazione in atto. Il suo nome era stato avanti nei mesi scorsi come possibile co-conduttore della manifestazione, ma finora nulla si è realizzato. Anche la conduzione di Sanremo Giovani e del Dopofestival, per cui era stato associato a quei ruoli, è andata a Cattelan, come confermato ieri al tg1 delle 20 da Carlo Conti.

Se De Martino non riuscisse a entrare nel festival, potrebbe puntare a guidarlo nel 2027.