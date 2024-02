Sardegna: Ciriani, 'governo saldo, non è sconfitta che può impensierirlo'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Dopo la sconfitta in Sardegna "bisogna riflettere su quanto successo e imparare dai propri errori. Il governo è comunque saldo al suo posto. Questo non è un dato elettorale che può impensierire il governo né toccarne l'azione. Certo avremmo preferito vincere, però il governo continua la sua attività senza problemi e guarda in avanti. Non vorrei che qualcuno tentasse, come sta facendo la sinistra, di dare significati che queste elezioni non hanno". E dietro la vittoria di Alessandra Todde c'è una coalizione "di partiti che stanno insieme in Sardegna ma che non possono stare insieme al governo del Paese". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ai microfoni di 'Ping Pong' su Radio 1 Rai, ricordando le divisioni del cosiddetto campo largo sulla politica internazionale.