Sardegna, gattino lanciato dal ponte a Lanusei: la scultura in spiaggia

In Sardegna il 6 luglio tra le risate e il divertimento di due amici è avvenuta la tragedia: un gattino è stato lanciato dal ponte a Lanusei mentre la scena è stata ripresa da un cellulare e ha fatto il giro del web. Oggi, in omaggio a questa morte, l’artista Nicola Urru ha realizzato a Platamona una scultura.

La scultura in ricordo del gattino ucciso

L’opera inverte i ruoli e rappresenta il gattino afferrare il giovane e lanciarlo: si tratta di una enorme scultura di 20 metri. L’artista ha voluto dare un messaggio forte contro l’ennesimo episodio di violenza sugli animali.

Nicola Urru ha condiviso un post sui social, mostrando le foto scattate della sua opera a Platamona e commentando così quanto accaduto:

”Dispiace sempre vedere che la parola gioco si confonda spesso con il maltrattamento divertito e sadico nei confronti di una piccola creatura inerme. Il male possiede sempre una voce poderosa. Quando è destata dalle anime del branco che in coro la riempie d’ammirazione ed entusiasmo, mentre il bene di un esistenza, eclissato oltre quel ponte, ora è largamente muto. Dopo aver esalato versi fatti di terrore, immolato come una freccia, verso un bersaglio fatto cielo”.

La petizione online per la violenza compiuta

Tanta la rabbia della popolazione verso tale violenza. A tal proposito, è arrivata a oltre 42mila firme la petizione online lanciata sulla piattaforma Change.org per chiedere giustizia per il gattino lanciato dal ponte da un ragazzino.

Un appello online, lanciato il 7 luglio, da un cittadino indignato dopo la visione del breve filmato.

La morte del gattino lanciato dal ponte

Un giovane adolescente, il 6 luglio, ha lanciato il gattino da un ponte, facendogli fare un volo di decine di metri.

Per l’autore del gesto sono state presentate denunce da parte di associazioni ambientaliste come la Lida -sezione Olbia in persona della presidente Cosetta Prontu e “Zampe che danno una Mano” Odv. Tramite l’avvocata Giada Bernardi del Foro di Roma hanno presentato denuncia alla Procura di Cagliari nei confronti degli autori del video.