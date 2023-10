Due uomini sono stati denunciati per violenza sugli animali: avevano legato un'asina a un fuoristrada, trascinandola per 30 metri.

Un operaio 28enne e un allevatore 32enne sono stati denunciati con l’accusa di violenza sugli animali a Villaputzu, nel Sud della Sardegna.

La violenza

L’episodio è avvenuto l’11 agosto quando i due uomini hanno cinto con una corda il collo di un’asina che non voleva spostarsi dal punto in cui si trovava dopo aver partorito. Legando poi la corda a un fuoristrada i due hanno trascinato in questo modo l’animale per una trentina di metri. Dopo aver filmato il gesto con il cellulare hanno poi deciso di postare il video su Instragram.

La denuncia

Il video pubblicato dal 28enne ha fatto scattare gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di San Vito. Molte infatti sono state le segnalazioni da parte di persone che si erano imbattute nel filmato.

I militari hanno dunque visionato il video, risalendo all’identità dell’autore. Quindi è scattata la denuncia nei confronti dei due uomini.