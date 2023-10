Aveva lanciato dei sassi dal cavalcavia ad inizio ottobre. Il 43enne è stato trovato con le molotov e, dopo aver aggredito gli agenti, è stato arrestato.

Torino, lanciava sassi dal cavalcavia: trovato con le molotov

All’inizio di ottobre aveva seminato il panico sull’autostrada Torino-Pinerolo, all’altezza di Candiolo, lanciando sassi dal cavalcavia. Due giorni fa, un 43enne austriaco senzatetto, è stato arrestato dai carabinieri a None, in provincia di Torino, per aver aggredito e ferito due agenti. Nel suo rifugio le forze dell’ordine hanno trovato tre bottiglie incendiarie con tanto di stoppino. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti e per i suoi problemi psichiatrici ed era stato identificato come l’autore del lancio di sassi dal cavalcavia. Era stata colpita anche una pattuglia della polizia stradale, intervenuta dopo le segnalazioni degli automobilisti. L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce, fino a due giorni fa, quando gli agenti lo hanno riconosciuto mentre entrava in un vecchio cementificio di strada a Orbassano.

Torino, lanciava sassi dal cavalcavia: aggredisce gli agenti

Gli agenti hanno seguito l’uomo nella struttura, ma lui ha reagito in modo molto violento. Quando i proprietari dell’immobile e gli agenti hanno cercato di farlo uscire, lui li ha aggrediti con un coltello. Il senzatetto è stato bloccato e arrestato, per resistenza, mentre per il lancio dei sassi è stato solo denunciato. Deve rispondere anche di invasione di terreno. Nel suo rifugio sono state trovate tre bombe molotov già confezionate e pronte per essere usate.