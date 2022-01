Sassoli, la moglie: “Ci hai dimostrato che niente è impossibile”

Milano, 14 gen. (askanews) – “‘È davvero troppo presto’, questo mi dicevi solo due settimane fa quando avevi capito già tutto mentre noi giocavamo a nascondere la realtà sperando l’impossibile”. Così Alessandra Vittorini ha ricordato il marito David Sassoli durante i funerali di Stato che si sono svolti a Roma, alla presenza di alte cariche dello Stato italiano e delle istituzioni europee.

“Immagineremo quel futuro distanti, ma insieme più di prima cammineremo certi della tua presenza che ci accompagnerà ancora ma in un altro modo, più denso e profondo”, ha detto.

“Perché ciò che si condivide torna sempre indietro più forte più vero, il vuoto di una perdita può trasformarsi in un pieno di passione, valori e amore, perché l’amore non si divide, si moltiplica, perché sarà dura, durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è impossibile”, ha concluso.