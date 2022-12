Home > Video > Save Ukraine racconta in un video raccolta fondi per orfani Save Ukraine racconta in un video raccolta fondi per orfani

Kiev, 30 dic. (askanews) – Tablet per lo sviluppo e zaini di sicurezza per bambini ucraini rimasti orfani nella guerra scatenata da Mosca. Il progetto è realizzato dall’organizzazione di beneficenza “Save Ukraine” e viene raccontato in un video toccante. La raccolta fondi avviene grazie a donazioni online sul sito di Save Ukraine https://saveukraineua.org/christmas-lifepack/donate I continui attacchi russi alle infrastrutture energetiche critiche in Ucraina, secondo l’Unicef, hanno lasciato quasi tutti i bambini ucraini – quasi 7 milioni – senza un accesso prolungato all’elettricità, al riscaldamento e all’acqua, esponendoli a un rischio maggiore mentre le temperature continuano a scendere e l’inverno si fa più profondo. Un inverno tetro che probabilmente peggiorerà anche la situazione psicosociale dei bambini, secondo Unicef, che stanno già affrontando un’incombente crisi di salute mentale, con circa 1,5 milioni a rischio di depressione, ansia, disturbi da stress post-traumatico e altre condizioni mentali. Ma l’impatto sull’accesso dei bambini all’istruzione è solo l’ultimo dei problemi, dopo la fine anticipata dell’anno scolastico precedente e le interruzioni legate alla pandemia di COVID-19. Gli ucraini hanno accusato i russi di aver rapito almeno 13.000 bambini dall’inizio della guerra.

