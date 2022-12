Scala: Conte, 'emozionante vedere prima con chi lotta per dignità, no cittadini di serie A e B'

Scala: Conte, 'emozionante vedere prima con chi lotta per dignità...

Scala: Conte, 'emozionante vedere prima con chi lotta per dignità...

Scala: Conte, 'emozionante vedere prima con chi lotta per dignità...

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "E' stato emozionante assistere alla Prima della Scala proprio qui a Milano, all’Opera Cardinal Ferrari, tra chi è in difficoltà economica e lotta ogni giorno per non vedere calpestata la propria dignità". Così Giuseppe Cont...