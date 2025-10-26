Momenti di grande paura ed apprensione a Sepang nel corso della competizione motociclistica di Moto3 a causa di un grave incidente verificatosi proprio nel giro di formazione e che ha fatto ritardare l’avvio di gara di quasi due ore. Un tamponamento violentissimo che ha coinvolto lo spagnolo José Antonio Rueda e l’elvetico Noah Dettwiler.

Il primo ha colpito il secondo, che in quel momento procedeva a velocità ridotta, ed entrambi sono stati scagliati a terra a seguito dell’impatto. In pista è arrivato anche l’elicottero per trasferirli al più presto in ospedale. Secondo quanto appreso uno di loro “avrà bisogno di interventi multipli”.

Incidente a Sepang, tamponamento gravissimo tra due moto: le condizioni dei piloti

La gara è partita con molto ritardo e con un percorso ridotto a dieci giri: a trionare è stato giapponese Tayo Furusato davanti agli spagnoli Angel Piqueras. Luca Lunetta è stato il migliore degli italiani ed è arrivato undicesimo. Ma il pensiero di tutti, sia in pista che tra il pubblico e nel paddock è andato ai due piloti coinvolti nel grave incidente in Malesia durante il giro di allineamento. Coinvolgendo lo svizzero Noah Dettwiler e il neo campione del mondo José Antonio Rueda. In seguito al trasporto in ospedale sono arrivati aggiornamenti sulle loro condizioni.

Per quanto riguarda le ipotesi sulle cause dell’incidente si ritiene che sia scaturito da un’incomprensione. Dettwiler stava verificando un possibile problema tecnico e per questo viaggiava a velocità ridotta nel rettilineo tra la terza e la quarta staccata. Pur avendo Piqueras segnalato la cosa Rueda non si è reso conto della situazione andando a tamponare Dettwiler ad elevata velocità.

Incidente a Sepang, le condizioni dei piloti

La MotoGp ha fornito aggiornamenti con un messaggio via social: “Il pilota di Moto3 n.99 Rueda è sveglio e vigile, con una sospetta frattura alla mano e svariate contusioni”. Lo svizzero avrebbe subito diversi arresti cardiaci, come rivelato il padre a Blick ed è ora ricoverato in condizioni stabili in terapia intensiva: “È stato trasportato in ospedale a Kuala Lumpur, dove dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici – ha scritto il team Cip Green Power – È in buone mani e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Al momento non condivideremo ulteriori dettagli. Noah è un vero combattente, e tutto il team CIP Green Power è al suo fianco. Vi terremo aggiornati non appena sarà possibile”.