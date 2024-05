Schlein: da Meloni nessuna parola su Toti, è silenzio degli indecenti

Trento, 24 mag. (askanews) - "Sono rimasta stupita che Meloni non cogliesse l'occasione per dire una parola sulla situazione della Liguria e l'arresto di Giovanni Toti. È il silenzio degli indecenti, ormai subisce il diktat di Salvini che chiede a Toti di resistere, ma chi rischia di non resistere ...

Trento, 24 mag. (askanews) – “Sono rimasta stupita che Meloni non cogliesse l’occasione per dire una parola sulla situazione della Liguria e l’arresto di Giovanni Toti. È il silenzio degli indecenti, ormai subisce il diktat di Salvini che chiede a Toti di resistere, ma chi rischia di non resistere è la Liguria, che non merita di rimanere bloccata e di non poter voltare pagina e ripartire perché è appesa a una indagine da cui emerge un quadro molto grave. Sulle responsabilità penali lavorerà la magistratura, ma c’è una questione di opportunità politica per cui non si capisce cosa aspetti il presidente Toti a dare le dimissioni e a permettere alla Liguria di voltare pagina e di

andare avanti”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine dell’intervento al Festival dell’economia di Trento.