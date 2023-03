Schlein: le mafie non si combattono alzando il tetto al contante

Schlein: le mafie non si combattono alzando il tetto al contante

Schlein: le mafie non si combattono alzando il tetto al contante

Milano, 21 apr. (askanews) – “Voglio ringraziare Libera, Avviso Pubblico e le tante associazioni che hanno aderito, è una piazza piena di giovani e di persone che sanno che dobbiamo tenere alta la guardia contro ogni mafia e anche contro la corruzione” ha detto la segretarioa PD Elly Schlein a Milano, a margine della manifestazione nazionale per la Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie, organizzatada Libera e Avviso Pubblico.

“Non si fa alzando il tetto del contante o indebolendo le tutele nel codice degli appalti. Lo si fa con un’operazione di maggiore trasparenza e controllo e di formazione fin dalle scuole e dentro le pubbliche amministrazioni, lo si fa insomma con una battaglia che è anche culturale”.

“Oggi però è la giornata dedicata alle vittime innocenti, le loro famiglie stanno ancora aspettando la verità. C’è un diritto alla verità per cui dobbiamo lottare, non è possibile che dopo tanti anni non si possa risalire ai fatti e a vedere puniti coloro che hanno ucciso le vittime innocenti delle mafie”.