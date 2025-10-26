Schlein mette in guardia sui pericoli per la libertà di stampa con il governo Meloni

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, esprime preoccupazione per la libertà di stampa, sottolineando come sia messa in pericolo dal governo Meloni. Ha evidenziato numerosi attacchi e atti di intimidazione che compromettono il diritto all'informazione e la libera espressione.

In un recente intervento televisivo, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha sollevato un campanello d’allarme riguardo alla libertà di stampa in Italia, sottolineando come questa sia a rischio in aree governate dalla destra. Durante la trasmissione ‘Che tempo che fa’, Schlein ha commentato l’aggressione subita dal giornalista Sigfrido Ranucci, evidenziando un clima di ostilità nei confronti della stampa e delle opposizioni.

Schlein ha dichiarato: “Non si era mai visto un premier che si dedicasse così tanto ad attaccare le opposizioni e i sindacati, piuttosto che affrontare i problemi reali come le lunghe liste d’attesa nella sanità”. Questo commento ha aperto un acceso dibattito sul modo in cui il governo attuale gestisce le critiche e il dissenso.

Violenza e intimidazioni: un problema crescente

La leader del PD ha messo in evidenza come, a fronte di episodi di violenza politica, la destra non abbia mai condannato pubblicamente tali atti. “Da parte della destra non abbiamo sentito parole di solidarietà per l’autista ucciso o per il liceo colpito da attacchi fascisti”, ha affermato Schlein, sottolineando la necessità di una condanna unanime della violenza.

Inoltre, ha evidenziato che la destra sembra mostrare una crescente insofferenza verso i limiti della democrazia, come dimostrano le riforme in atto che tendono a concentrare il potere. “Con la riforma del premierato, si sta accentuando il potere nelle mani dell’esecutivo, a scapito del Parlamento e della giustizia”, ha aggiunto.

Un’analisi delle recenti riforme

Schlein ha anche criticato le riforme relative all’istruzione e alla giustizia, affermando che il governo sta cercando di indebolire la magistratura e di compromettere l’autonomia delle università. “Il governo vuole nominare un rappresentante in ogni ateneo, un passo che consideriamo inaccettabile per la salute della democrazia”.

Ritorno al dialogo con gli elettori

La segretaria ha rivendicato i successi del suo partito, evidenziando come, dal momento del suo arrivo, il PD sia passato dal 14% al 24% nei sondaggi elettorali. “Nessun altro partito in Europa ha registrato un simile aumento in un periodo così breve”, ha detto. Di fronte alle critiche sulla sua linea politica, Schlein ha sostenuto che il partito sta cercando di rimanere vicino alle persone e alle loro esigenze.

“Le nostre battaglie sul salario minimo sono condivise anche da elettori di destra. È fondamentale tornare a dialogare con la gente e affrontare le loro preoccupazioni”, ha affermato, evidenziando la volontà di costruire una coalizione progressista basata su sanità, scuola e diritti.

Verso una nuova alleanza progressista

Riguardo alle alleanze politiche, Schlein ha manifestato la sua disponibilità a collaborare con il Movimento 5 Stelle per costruire un programma coerente. “Dopo le elezioni regionali, dobbiamo lavorare insieme per ascoltare le categorie e i cittadini, costruendo un vero programma per il Paese”, ha dichiarato.

Infine, ha affrontato anche il tema della politica estera, in particolare riguardo al conflitto in Ucraina. “Siamo d’accordo sull’importanza di un sforzo diplomatico e sulla necessità che l’Ucraina partecipi ai negoziati”, ha concluso, ribadendo che la pace non può significare solo una resa, ma deve coinvolgere tutti i soggetti interessati.