Sci: Cdm, Gut-Behrami vince il superG di Altenmarkt e Melesi sesta

Altenmarkt, 14 gen. -(Adnkronos) – Lara Gut-Behrami si aggiudica il secondo superG di Altenmarkt-Zauchensee. La svizzera si impone con il tempo di 1’14″95 precedendo le austriache Cornelia Huetter per 25 centesimi e Mirjam Puchner per 26. Gran gara di Roberta Melesi che trova il miglior risultato in carriera con il sesto posto a soli 39 centesimi di distacco dalla migliore e a 13 centesimi dal podio che la lombarda lascia nella parte centrale del tracciato. Sofia Goggia chiude ottava con 48 centesimi di ritardo dalla leader e Federica Brignone dodicesima a 65 centesimi. A condizionare la gare raffiche di vento che costringono la giuria ad abbassare la partenza a quella di riserva.